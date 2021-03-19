Son dakika haber | YPG/PKK'dan El Bab'a topçu saldırısı: 3 yaralı
19.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:05
Son dakika haberi: Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından El Bab ilçesine düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil yaralandı.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından El Bab ilçesine düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil yaralandı.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK tarafından Halep iline bağlı El Bab ilçesine topçu saldırısı düzenlendi. Sivil bölgeleri hedef alan saldırıda 3 sivil yaralandı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından çevredeki hastaneye kaldırılırken, evler kullanılmaz hale geldi. - EL BAB
Kaynak: İhlas Haber Ajansı