Son dakika haber... Yozgatlı çiftçilerin çalınan koyunları Kayseri'de bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Yozgatlı çiftçilerin çalınan koyunları Kayseri'de bulundu

01.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:20
Son dakika haber... Yozgatlı çiftçilerin çalınan koyunları Kayseri'de bulundu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yozgatlı çiftçilerin çalınan 11 küçükbaş hayvanı, jandarma tarafından Kayseri'de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Yozgatlı çiftçilerin çalınan 11 küçükbaş hayvanı, jandarma tarafından Kayseri'de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Yozgat merkeze bağlı Başınayayla köyünde C.C.'ye ait 4, Sorgun Temrezli köyünde M.A'nın 7 küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada şüpheliler C.B, S.Ç. ve Z.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, çaldıkları hayvanları kiraladıkları araçla Kayseri'de sattıklarını itiraf etti.

Çalınan koyunlar Kayseri'den getirilerek sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Zeki Müren Şeyma Subaşı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Yozgatlı çiftçilerin çalınan koyunları Kayseri'de bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 17:23:12. #1.14#
title