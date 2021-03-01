Son dakika haber... Yozgatlı çiftçilerin çalınan koyunları Kayseri'de bulundu
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yozgatlı çiftçilerin çalınan 11 küçükbaş hayvanı, jandarma tarafından Kayseri'de bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Yozgatlı çiftçilerin çalınan 11 küçükbaş hayvanı, jandarma tarafından Kayseri'de bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Yozgat merkeze bağlı Başınayayla köyünde C.C.'ye ait 4, Sorgun Temrezli köyünde M.A'nın 7 küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada şüpheliler C.B, S.Ç. ve Z.B'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, çaldıkları hayvanları kiraladıkları araçla Kayseri'de sattıklarını itiraf etti.
Çalınan koyunlar Kayseri'den getirilerek sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul