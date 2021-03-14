Son dakika haber: Yozgat Valisi Ziya Polat, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Yozgat Valisi Ziya Polat'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozu uygulandı.

Yozgat Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden Polat, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra Vali Polat, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını gönülden kutladığını belirtti.

Özellikle salgın döneminde fedakarca çalışan sağlık görevlilerinin, bazen çocuğundan evinden ayrı kaldığını belirten Polat, şöyle konuştu:

"Bizim de toplum olarak tedbirlere riayet etmemiz gerekiyor. Yozgat sarı riskli iller arasında ancak iki haftalık süreyi doldurduk. Bu hafta hangi kategoride olduğumuzu bakanlığımız açıklayacak. Hep söylüyoruz hangi renkte olursak olalım önemli olan tedbirlere uymak. Biz tedbire uyduğumuz sürece sarı, uyarsak mavi renge, uymazsak turuncu ve kırmızıya doğru ilerleriz. Tüm hemşehrilerimden alınan tüm tedbirlere uymalarını rica ediyorum. Umarım Yozgat mavi renge ulaşır ama tedbirlere uymazsak kırmızıya doğru yol alırız. Güç tedbirde."

Polat, kentte yaklaşık 60 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını sözlerine ekledi.

Daha sonra Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni ziyaret eden Polat, çağlık çalışanlarına karanfil verip, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul