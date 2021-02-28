Son dakika haber! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haber! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

28.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:32
Son dakika haber! Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bir tırda uyuşturucu bulunduğu ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler C.C.G, H.İ.O.Y, Y.S. ve R.B.'inin bulunduğu tırı durduran ekipler, yaptıkları aramada 70,84 gram bonzai ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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