Son dakika haber... Yozgat'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Yozgat'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Yozgat'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Yozgat'ın Kavurgalı köyünde dün evinin bahçesinde tartıştığı eşi N.T.'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen S.T'nin jandarmada işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul