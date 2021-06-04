Son dakika haber... Yozgat'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber... Yozgat'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

Son dakika haber... Yozgat'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Yozgat'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Yozgat'ın Kavurgalı köyünde dün evinin bahçesinde tartıştığı eşi N.T.'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen S.T'nin jandarmada işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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