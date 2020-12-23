Son dakika haber! Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber! Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

23.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:31
Son dakika haber! Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen at figürü el geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen at figürü el geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yerköy ilçesinde bir otomobilde tarihi eser satışı yapılacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Belirlenen aracı Derebağı köyü yol ayrımında durduran ekipler, şüpheliler M.Ö. ve H.Ö'nün üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen at figürü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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