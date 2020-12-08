Son dakika haber... Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber... Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

08.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:38
Son dakika haber... Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 103 obje ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 103 obje ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Akdağmadeni ilçesinde dinlenme tesisindeki bir otomobilde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Otomobilde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 83 sikke, 6 bronz yüzük, metal mühür, 3 metal hac, 4 bronz hayvan heykeli, küpe, 2 metal kolye ucu, ok ucu, metal kaşık ucu ve figür olmak üzere 103 obje bulundu.

Olayla ilgili A.K. ve F.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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