Son dakika haber: Yozgat'ta ölümü şüpheli bulunan kadının eşi tutuklandı
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Son dakika haber: Yozgat'ta ölümü şüpheli bulunan kadının eşi tutuklandı

15.10.2020 15:45 | Son Güncelleme: 15.10.2020 15:49
Son dakika haber: Yozgat'ta ölümü şüpheli bulunan kadının eşi tutuklandı

Son dakika haberi: Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 14 Ağustos'ta ateşli silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden H.Y.'nin şüpheli ölümüyle ilgili eşi M.Y. tutuklandı.

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde 14 Ağustos'ta ateşli silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden H.Y.'nin şüpheli ölümüyle ilgili eşi M.Y. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Ağustos'ta ikamet ettiği evde ateşli silahla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadın H.Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürdü.

Soruşturma aşamasında intihar ettiği yönünde bilgi veren maktulun eşi M.Y ve annesi R.Y'nin çelişkili ifadeleri nedeniyle olayın intihar değil, cinayet olabileceği değerlendirildi.

Olay yerinde yapılan inceleme ve alınan ifadeler ile kriminal inceleme sonucu maktulun yakın ateş ile değil uzak ateş sonucu öldüğünün tespiti üzerine eşi M.Y.'nin elinde bulunan barut artıklarından olayın maktulun eşi M.Y tarafından işlenmiş olabileceği şüphesi ile Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan M.Y. jandarma işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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