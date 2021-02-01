Son dakika haber! Yozgat'ta kadın astsubaylardan yalnız yaşayan yaşlı kadınlara ziyaret

Son dakika haberleri: Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, kırsal alanda yalnız yaşayan kadınları ziyaret etti.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, kırsal alanda yalnız yaşayan kadınları ziyaret etti.

Ziyarette yaşlı kadınlarla sohbet eden astsubaylar, özellikle telefon dolandırıcılarına ve soba zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

Askeri personel, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi vererek, yaşlı kadınların cep telefonlarına uygulamayı yükledi.

Kadınlar da ziyaretlerinden dolayı askeri personele teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul