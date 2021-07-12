Son dakika haber! Yozgat'ta jandarma köylerde vatandaşları bilgilendiriyor
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Son dakika haber! Yozgat'ta jandarma köylerde vatandaşları bilgilendiriyor

Son dakika haber! Yozgat'ta jandarma köylerde vatandaşları bilgilendiriyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Yozgat Valiliğince desteklenen "Güçlü Aile, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşları uyuşturucuyla mücadele, aile içi şiddet konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat Valiliğince desteklenen "Güçlü Aile, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerde yaşayan vatandaşları uyuşturucuyla mücadele, aile içi şiddet konusunda bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Çekerek ilçesine bağlı Bayındırhüyük köyünde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, ailenin önemi, aile içi şiddet, aile ilişkilerinin nasıl olması gerektiği, uyuşturucuyla mücadelede "En iyi narkotik polisi anne" konularında bilgi verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve temizlik kurallarını anlatan ekipler, kadınların cep telefonlarına Kadın Destek Uygulaması (KADES) programını yükledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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