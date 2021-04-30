Son dakika haber... Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3.5 milyon hastaya hizmet verdi
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Son dakika haber... Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3.5 milyon hastaya hizmet verdi

İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - Haberler | Sağlık

Son dakika haberlerine göre Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3.5 milyon hastaya hizmet verdi Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel işbirliği modeli ile işletilen Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladığı 16 Ocak 2017 tarihinden bu yana 3.5 milyon hastaya hizmet verdi.

Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3.5 milyon hastaya hizmet verdi

YOZGAT - Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel işbirliği modeli ile işletilen Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladığı 16 Ocak 2017 tarihinden bu yana 3.5 milyon hastaya hizmet verdi.

Fiziki yapısı, modern dijital hizmetleri ve 475 yatak kapasitesi ile 141 bin 120 metrekarelik kapalı alanda, 5 yıldızlı otel konforunda hizmete sunulan Yozgat Şehir Hastanesinde, sağlık hizmetleri kesintisiz sürüyor.

Yozgat Şehir Hastanesinin modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Başhekim Mustafa Kozan, "Yozgat Şehir Hastanesi 2017 yılında kurulup Türkiye'nin İlk Şehir Hastanesidir. Hastanemiz modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak kaliteli bir hizmet vermektedir. Hastanemizde toplam 475 servis yatağımız bulunmaktadır. 78 yetişkin yoğun bakım olmak üzere toplam 92 yoğun bakım yatağımız mevcuttur. Hastanemizde 120 tane uzman doktorumuz, 600 ebe hemşiremizle birlikte kamu-özel ortaklığı ile çalışan bir hastane olmamız kaydıyla bin 850 personelimiz bulunmaktadır. Yozgat Şehir Hastanesi ailesi olarak tam kadro hizmet vermekteyiz" dedi.

Hasta kabulüne başladığı yıldan itibaren poliklinik hizmetlerinde 3.5 milyon hasta sayısına ulaşıldığını aktaran Başhekim Kozan, 150 bine yakın hastanın yatarak tedavi edildiğini belirtti. Kozan, hastanede 100 bine yakın da ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi.

Pandemi döneminde Yozgat Şehir Hastanesi olarak büyük bir gayretle hizmet sunduklarını da belirten Kozan, "Yozgat Şehir Hastanesi olarak 2019 yılının Mart ayından itibaren Covid-19 salgınının en ince ayrıntısına kadar içinde bulunduk. Pandemi hastanesi olarak gerekli çalışmaları yaptık. Hastane şartlarını uygun bir şekilde bütün servislerimiz Covid servislerine çevrildi. Hastane olarak normal şartlarda da pandemi döneminde de kaliteli, fiziki şartları uygun bir hastane olarak hizmete devam etmekteyiz" şeklinde konuştu.

Son dakika haber... Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3.5 milyon hastaya hizmet verdi
Son dakika haber... Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3.5 milyon hastaya hizmet verdi
Son dakika haber... Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3.5 milyon hastaya hizmet verdi
Son dakika haber... Yozgat Şehir Hastanesi 4 yılda 3.5 milyon hastaya hizmet verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL

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