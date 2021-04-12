Son dakika haber | Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı
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Son dakika haber | Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Yozgat merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Yozgat merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 23 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö, Ş.K, İ.Y, Y.C.D, A.Ş, M.T, Z.P, S.B. ve Ö.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yozgat merkezli Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalanmış, zanlıların ev ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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