Son dakika haber... Yozgat Havalimanı inşaatı sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Yozgat Havalimanı inşaatı sürüyor

Son dakika güncel haberi: AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yapılan yatırımların hizmete açılmasıyla 2023 yılının Yozgat'ın altın yılı olacağını söyledi.

Son dakika haber... Yozgat Havalimanı inşaatı sürüyor
07.08.2020 17:49 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:26

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, yapılan yatırımların hizmete açılmasıyla 2023 yılının Yozgat'ın altın yılı olacağını söyledi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılınç, Yozgat Havalimanı inşaatında incelemede bulunarak müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Başer, havalimanı inşaatının hafriyat ve çevre düzenlemesi işlerinin yüzde 50'sinin tamamlandığını, yıl sonuna kadar inşaatın yüzde 70 seviyesinin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Başer, pistlerin 2021 ekim ayında bitmiş olacağını ifade ederek, "Apron ve diğer binalar var, onların inşaatı da 2022 yılı içerisinde tamamlanacak. Havalimanına aynı anda 4 orta boy, 5 büyük boy uçak inebilecek, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli uluslararası standartlarda bir havalimanı olacak." dedi.

Havalimanının Yozgat ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Başer, havalimanına yürüme mesafesinde bir organize sanayi bölgesi kurulacağını, buranın altyapı ihalesinin yapıldığını anlattı.

Başer, Yozgat'ın 5. teşvik bölgesinde yer aldığını, organize sanayi bölgesinin ise 6. teşvik bölgesinin imkanlarından yararlandığını vurgulayarak, "Buraya yatırım yapan iş insanının ulaşım sıkıntısı bulunmayacak. Bir tarafta havalimanı, bir tarafta hızlı tren ve kara yolu ile organize sanayi bölgemiz entegre edilmiş olacak. Bu da Yozgat ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için de mücadele ettiklerini aktaran Başer, "İlimizde bulunan Et ve Süt Kurumunun süt ünitesi de hizmete giriyor. İhalesi yapıldı ve montaj çalışmaları sürüyor. İnşallah 2021 yılı içerisinde süt alımları başlayacak. Ayrıca burada süt tozu üretilmesi için de çalışma yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

Hızlı tren, hava limanı, organize sanayi bölgesi, Et ve Süt Kurumu süt ünitesi gibi yatırımların 2021-2022 yıllarında tamamlanacağını kaydeden Başer, "2023 yılı Yozgat'ın altın yılı olacak." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar 3. Sayfa
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 16 kuruş zam geldi
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz? Güncel
Vatandaşlara soruldu: Okulların açılmasını güvenli buluyor musunuz?
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı Güncel
Kendisini darbeden sevgilisinin tutuklanacağını zanneden turist kadın ortalığı birbirine kattı
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı Ekonomi
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız Ekonomi
Son Dakika: Erdoğan'dan altın ve dolardaki aşırı artışa yorum: 105 milyar dolar rezervimizle dimdik ayaktayız
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Mensah'tan transfer açıklaması: Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor
Mensah'tan transfer açıklaması: Henüz hiçbiri gerçeği yansıtmıyor
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Bir yıldır aranan zanlıyı sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ele verdi
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Soylu'dan Albayrak'a destek paylaşımı: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Kuyumcu, iki silahlı soyguncuyu etkisiz hale getirerek polise teslim etti
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 786 milyon dolar azaldı
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Caddelere yerleştirilen dezenfektanları şişelere doldurup evlerine götürdüler
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
Artan koronavirüs vakaları sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe uyarılar
Dolar neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi? Uzman isim merak edilen soruları yanıtladı
Dolar neden yükseliyor, yükseliş devam eder mi? Uzman isim merak edilen soruları yanıtladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Lübnan Cumhurbaşkanı: Patlamaya füze veya bomba neden olmuş olabilir
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
Sondajla açılan kuyudan su yerine gaz çıktı! Kuyu alev aldı
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Bülent Bostanoğlu
Magazin Müjde Ar Seda Sayan Yeşim Salkım Coşkun Sabah
Spor Arda Turan Erol Bulut Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Lübnan Beyrut Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Yozgat Havalimanı inşaatı sürüyor - Yozgat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 18:26:02. #1.14#
title