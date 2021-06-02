Son dakika haber | Yozgat'a şehit ateşi düştü (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Yozgat'a şehit ateşi düştü (2)

Son dakika haber | Yozgat'a şehit ateşi düştü (2)
Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın cenazesi Bitlis'te düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Kayseri'ye, ardından kara yoluyla Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın cenazesi Bitlis'te düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Kayseri'ye, ardından kara yoluyla Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine getirildi. Şehit Koçak için Barboros İlköğretim Okulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Yozgat Valisi Ziya Polat, Jandarma Personel Daire Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sadef, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, ailesi ve yakınları katıldı.Cenazede taziyeleri kabul eden baba Şevket Koçak'ın, güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Şehidin eşi Rabia Burçin Koçak ile annesi Keziban Koçak ise kendilerine ayrılan alanda cenaze törenini takip etti. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, şehit için helallik alındı. Şehit Koçak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi ilçeye bağı Söylemez köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.


Son dakika haber | Yozgat'a şehit ateşi düştü (2)
Son dakika haber | Yozgat'a şehit ateşi düştü (2)
Son dakika haber | Yozgat'a şehit ateşi düştü (2)
Son dakika haber | Yozgat'a şehit ateşi düştü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu

Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Adnan Menderes Mustafa Şentop Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Yozgat'a şehit ateşi düştü (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 17:15:25. #1.15#

title