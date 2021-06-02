Son dakika haber | Yozgat'a şehit ateşi düştü (2)

Son dakika haberine göre SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın cenazesi Bitlis'te düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Kayseri'ye, ardından kara yoluyla Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine getirildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın cenazesi Bitlis'te düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Kayseri'ye, ardından kara yoluyla Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine getirildi. Şehit Koçak için Barboros İlköğretim Okulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Yozgat Valisi Ziya Polat, Jandarma Personel Daire Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sadef, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, ailesi ve yakınları katıldı.Cenazede taziyeleri kabul eden baba Şevket Koçak'ın, güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Şehidin eşi Rabia Burçin Koçak ile annesi Keziban Koçak ise kendilerine ayrılan alanda cenaze törenini takip etti. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, şehit için helallik alındı. Şehit Koçak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi ilçeye bağı Söylemez köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Gökçeoğlu