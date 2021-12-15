Son dakika haber: YORGAN SATILAN İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN HASARA NEDEN OLDU

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde, yorgan satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde Mehmet Ali Tüz'e ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerindeki yorgan, pamuk, sünger ve halıların tutuşması üzerine alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.