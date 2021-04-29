Son dakika haber... YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
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Son dakika haber... YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bursa'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı İsmigül Bilican (44), yaralandı.

Bursa'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı İsmigül Bilican (44), yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Burak Salim (27) yönetimindeki 16 KRF 83 plakalı otomobil, yaya geçidinde yürüyen İsmigül Bilican'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan Bilican'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere, Bilican'ın yolun karşısına geçmek için yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı ve yere düştüğü anlar yansıdı.

Son dakika haber... YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber... YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber... YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber... YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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