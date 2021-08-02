Son dakika haber | YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA KAMYONET ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
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Son dakika haber | YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA KAMYONET ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BURSA'da yolun karşısına geçtiği sırada kamyonetin çarptığı Firdevs Turan (41), yaralandı.

BURSA'da yolun karşısına geçtiği sırada kamyonetin çarptığı Firdevs Turan (41), yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde meydana geldi. Nuri A.?nın (37) kullandığı 16 V 8749 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek için yola çıkan Firdevs Turan'a çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşen Turan, yaralandı. Turan, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Son dakika haber | YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA KAMYONET ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber | YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA KAMYONET ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber | YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA KAMYONET ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA
Son dakika haber | YOLUN KARŞISINA GEÇTİĞİ SIRADA KAMYONET ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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