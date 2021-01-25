Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü (2)

25.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:15
Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü (2)

Son dakika gündem haberi... KARDEŞİNE ALDIĞI LİMONLAR YOLDA KALDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde karayolundan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ahmet Elmalıca'nın, Gazipaşa'da çiftçilik yaptığı, otomobille Antalya'da yaşayan kardeşinin yanına gittiği belirlendi.

KARDEŞİNE ALDIĞI LİMONLAR YOLDA KALDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde karayolundan karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ahmet Elmalıca'nın, Gazipaşa'da çiftçilik yaptığı, otomobille Antalya'da yaşayan kardeşinin yanına gittiği belirlendi. Ahmet Elmalıca'nın otomobilini bir akaryakıt istasyonunun önüne park ettiği, yaya geçidi olmayan bölünmüş yoldan karşıya geçip lokantada kahvaltı yapıp, kardeşine götürmek için de limon satın aldığı tespit edildi. Elmalıca'nın otomobiline dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seçil Gür Ebru Yaşar Feyza Aktan Demet Akalın
Spor Ali Koç Okan Buruk Ünal Karaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Gemi Türk İntihar Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, öldü (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 14:19:14. #1.16#
title