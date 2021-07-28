Son dakika haber: Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Türkan öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Türkan öldü

Son dakika haber: Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Türkan öldü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ORDU'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, minibüsün çarpmasıyla altında kalan Türkan Zilan Yılmaz (7), hayatını kaybetti.

ORDU'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, minibüsün çarpmasıyla altında kalan Türkan Zilan Yılmaz (7), hayatını kaybetti. 

Kaza, öğle saatlerinde, Altınordu'ya bağlı Bucak Mahallesi Doktor Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. İlhan S., kullandığı 52 S 0145 plakalı minibüsle yolun karşısına geçmek isteyen Türkan Zilan Yılmaz'a çarptı. Kazada Yılmaz, minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkan Zilan Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü İlhan S., polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak

Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı
Ordu'da cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Emrah Derya Uluğ Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Diego Mesut Özil Rıza Çalımbay Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Türkan öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 17:13:38. #1.15#

title