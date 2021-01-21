Son dakika haber! Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı
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Son dakika haber! Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı

21.01.2021 15:54 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:59
Son dakika haber! Yolu kapalı köyde hastalanan kadın, kepçe ağzında ambulansa taşındı

Son dakika haberi: ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan Beşağaç köyünde rahatsızlanan Cemile Acar (36), karla mücadele ekiplerince battaniyeye sarılarak, kepçenin ağzında ambulansa götürüldü.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan Beşağaç köyünde rahatsızlanan Cemile Acar (36), karla mücadele ekiplerince battaniyeye sarılarak, kepçenin ağzında ambulansa götürüldü. 

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 2 metreyi aştı. Kardan yolu kapanan Beşağaç köyünde dün gece rahatsızlanan Cemile Acar'ın ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Acar'ı almaya giden sağlık ekibi ambulansla köye ulaşamayınca İl Özel İdaresi'ne haber verildi. İş makinesiyle köye ulaşan karla mücadele ekipleri, kepçenin ağzına battaniye sererek, aldıkları Acar'ı ambulansa ulaştırdı. Acar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Cemile Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi de ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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