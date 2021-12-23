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Son dakika haber: Yolda kalan sürücünün imdadına polis yetişti

Son dakika haber: Yolda kalan sürücünün imdadına polis yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Nevşehir'de aracıyla yolda kalan bir vatandaşın yardımına polis ekipleri yetişti.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de aracıyla yolda kalan bir vatandaşın yardımına polis ekipleri yetişti. Arıza yapan araç, polis ekipleri tarafından yol kenarına itildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Kayseri yolu Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bir araç seyir halindeyken arıza yaptı. Yolda kalan aracı fark eden trafik polisleri, sürücünün yardımına koştu. Araç, polis ekiplerinin yardımıyla güvenli bir şekilde yolun yan tarafına itildi.

Polislerin aracı ittiği anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. - NEVŞEHİR

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