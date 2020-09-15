Son dakika haber | Yolda hareketsiz bir şekilde yatan şahıs hastanede öldü
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Son dakika haber | Yolda hareketsiz bir şekilde yatan şahıs hastanede öldü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kilis'te yolda hareketsiz bir şekilde yatan yabancı uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika haber | Yolda hareketsiz bir şekilde yatan şahıs hastanede öldü
15.09.2020 13:00 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:11

Kilis'te yolda hareketsiz bir şekilde yatan yabancı uyruklu kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Ekrem Çetin Mahallesinde yolda hareketsiz bir şekilde yatan yabancı uyruklu şahıs, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden şahsın yabancı uyruklu S.H. olduğu belirlendi.

29 yaşındaki S.H'nin ölüm nedenin ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor. - KİLİS

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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