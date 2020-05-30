Son dakika haber... Yolda bulduğu parayı polise teslim etti Son dakika güncel haberine göre Yolda bulduğu parayı polise teslim ettiADIYAMAN'da, Mehmet Yıldırım yolda bulduğu 300 lirayı polis ekiplerine teslim etti.

Yolda bulduğu parayı polise teslim etti ADIYAMAN'da, Mehmet Yıldırım yolda bulduğu 300 lirayı polis ekiplerine teslim etti.Akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde evine gitmek için yürüyen Mehmet Yıldırım kaldırımda 300 lira para buldu. Çevresindekilere para kaybedip kaybetmediklerini soran Yıldırım, sahibine ulaşamayınca parayı polis ekiplerine teslim etti. Polis, ise duyarlıd davranışından dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.

Kaynak: DHA