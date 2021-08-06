Son dakika haber | Yolcu otobüsünün şoförü, ekmek teknesinin bagajında ölü bulundu
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Son dakika haber | Yolcu otobüsünün şoförü, ekmek teknesinin bagajında ölü bulundu

Son dakika haber | Yolcu otobüsünün şoförü, ekmek teknesinin bagajında ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü, mola değişimi sonrası uyuduğu bagajda ölü bulundu.

Antalya'da şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü, mola değişimi sonrası uyuduğu bagajda ölü bulundu. Daha önce sağlık sorunları için hastaneye gittiği öğrenilen şoförün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, Kepez ilçesine bağlı Şafak Mahallesi 5036 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir firmaya ait otobüsün şoförü Yılmaz Atak (59), dün Adana'dan yolcu alıp yola çıktı. Gece 03.00 sıralarında ise mola verip görevini diğer kaptana devreden Atak, otobüsün bagaj kısmına geçip uyudu. Sabah saatlerinde Antalya'ya ulaşıp sokağa park edilen otobüsün muavini, Atak'ı uyandırmak için bagajı açtı. Atak'ın çabaya rağmen uyanmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Savcı ve polis incelemesinin ardından Yılmaz Atak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Daha önce sağlık sorunları için hastaneye gittiği öğrenilen şoförün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika haber | Yolcu otobüsünün şoförü, ekmek teknesinin bagajında ölü bulundu
Son dakika haber | Yolcu otobüsünün şoförü, ekmek teknesinin bagajında ölü bulundu
Son dakika haber | Yolcu otobüsünün şoförü, ekmek teknesinin bagajında ölü bulundu
Son dakika haber | Yolcu otobüsünün şoförü, ekmek teknesinin bagajında ölü bulundu
Son dakika haber | Yolcu otobüsünün şoförü, ekmek teknesinin bagajında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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