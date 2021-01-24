Son dakika haber! Yolcu otobüsünde balık istifi göçmen kaçaklığı
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Son dakika haber! Yolcu otobüsünde balık istifi göçmen kaçaklığı

24.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:11
Son dakika haber! Yolcu otobüsünde balık istifi göçmen kaçaklığı

Son dakika habere göre ADANA'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün şoför dinlenme bölümünden Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen çıktı.

ADANA'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünün şoför dinlenme bölümünden Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen çıktı. Otobüs şoförleri Y.C. ile İ.D. hakkında adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği öğrenilen kaçak göçmelerin bir yolcu otobüsüyle taşındığı bilgisine ulaştı. Kentte önlem alan polis, merkez Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda 01 DUU 13 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada şoför dinlenme bölümünde balık istifi oturan Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. İstanbul'a gitmek için ülkeye giriş yaptıkları belirlenen göçmenler, Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Otobüs şoförleri Y.C. ile İ.D.'ye ise 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem uygulandı.


Son dakika haber! Yolcu otobüsünde balık istifi göçmen kaçaklığı
Son dakika haber! Yolcu otobüsünde balık istifi göçmen kaçaklığı
Son dakika haber! Yolcu otobüsünde balık istifi göçmen kaçaklığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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