Son dakika... Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı
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Son dakika... Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı

18.03.2021 07:37 | Son Güncelleme: 18.03.2021 07:49

Son dakika habere göre Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yol kenarında oyun oynadığı sırada aniden yola fırlayan İbrahim Süleyman (8), otomobilin altında kalarak yaralandı.

Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yol kenarında oyun oynadığı sırada aniden yola fırlayan İbrahim Süleyman (8), otomobilin altında kalarak yaralandı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, 16 Mart günü saat 13.00 sıralarında Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadığı sırada aniden yola fırlayan Suriye uyruklu İbrahim Süleyman, İ.N. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobilin altında kaldı. Minik İbrahim'in caddeye çıktığını son anda fark eden İ.N., ani frenle otomobilini durdurdu. Otomobilin altında kalan İbrahim'in yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan minik İbrahim, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan İbrahim'in durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi. Polis merkezine götürülen İ.N. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntüde, minik İbrahim'in aniden yola çıkması ve otomobilin altında kalması görülürken, sürücü ve çevredeki vatandaşların kaza sonrası çocuğun yardımına koştuğu gözleniyor.

Son dakika... Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı
Son dakika... Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı
Son dakika... Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı
Son dakika... Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı
Son dakika... Yola fırlayan çocuk otomobilin altında kalarak yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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