İZMİR Yola fırlayan çocuğa belediye otobüsü çarptı; o anlar kamerada
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İZMİR Yola fırlayan çocuğa belediye otobüsü çarptı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yola fırlayan çocuğa belediye otobüsü çarptı; o anlar kameradaİZMİR'in Bornova ilçesinde aniden yola fırlayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Caruh Tebarek, seyir halindeki belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

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Yola fırlayan çocuğa belediye otobüsü çarptı; o anlar kamerada

İZMİR'in Bornova ilçesinde aniden yola fırlayan 10 yaşındaki Suriye uyruklu Caruh Tebarek, seyir halindeki belediye otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Aniden yola fırlayan Suriye uyruklu Caruh Tebarek'e, yoldan geçmekte olan 35 ANF 408 plakalı belediye otobüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Tebarek, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde belediye otobüsünün seyir halindeyken yola fırlayan çocuğa çarpması ve çocuğun yere düşmesi yer alıyor.

İZMİR Yola fırlayan çocuğa belediye otobüsü çarptı; o anlar kamerada
İZMİR Yola fırlayan çocuğa belediye otobüsü çarptı; o anlar kamerada
İZMİR Yola fırlayan çocuğa belediye otobüsü çarptı; o anlar kamerada
İZMİR Yola fırlayan çocuğa belediye otobüsü çarptı; o anlar kamerada
İZMİR Yola fırlayan çocuğa belediye otobüsü çarptı; o anlar kamerada
İZMİR Yola fırlayan çocuğa belediye otobüsü çarptı; o anlar kamerada
İZMİR Yola fırlayan çocuğa belediye otobüsü çarptı; o anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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