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Son dakika haber... Yola dökülen yağ nedeniyle ölümden döndüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Yola dökülen yağ nedeniyle ölümden döndüler

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te seyir halinde olan bir motosiklet, trafik yoğunluğunun olduğu anayolda dökülmüş olan yağ nedeniyle kayarak devrildi.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Gaziantep'te seyir halinde olan bir motosiklet, trafik yoğunluğunun olduğu anayolda dökülmüş olan yağ nedeniyle kayarak devrildi. Devrilen motosikletin üzerindeki iki kişi ölümden kıl payı kurtulurken o anlar bir aracın kamerasına anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep'te araç yoğunluğuyla bilinen tarihi İpekyolu'nda yaşandı. Üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet, yoğun araç trafiğinin olduğu İpekyolu'nda seyir halinde iken yol kenarına dökülmüş olan yağın üzerinden geçerken kayarak devrildi. Meydana gelen kaza sonucu devrilen motosiklet, metrelerce sürüklenirken üzerindeki iki genç ise yola savruldu.

Arkadan gelen araçların altında kalmaktan kurtulma anları başka araç kamerasında

Motosiklet üzerindeki gençler, arkadan gelen araçların altında kalmaktan ise son anda kurtuldu. Gençlerin ölümden dönme anları ise arkalarında seyir eden başka bir aracın ön cam kamerasına anbean yansıdı. Motosikletten düşen gençlerin, ayaklarında ve kollarında hafif sıyrıklar oluştu. Hafif yaralı iki kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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