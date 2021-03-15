Son dakika haber... Yola çıkan başıboş eşek kazaya neden oldu: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Yola çıkan başıboş eşek kazaya neden oldu: 2 yaralı

15.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:27
Son dakika haber... Yola çıkan başıboş eşek kazaya neden oldu: 2 yaralı

Son dakika haberi: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başıboş eşeğin kazalara neden olmasından dolayı 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başıboş eşeğin kazalara neden olmasından dolayı 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Pazarcık istikametine gitmekte olan Bilgin B., idaresindeki 34 TK 1195 plakalı kamyon Gölbaşı ilçesi yakınlarında yola çıkan başıboş eşeğe çarptı. Kamyonun çarptığı eşek telef olurken, araçta da maddi hasar meydana geldi. O esnada yolda ilerleyen Mustafa G., idaresindeki 46 BN 643 plakalı otomobil, kamyonun çarparak öldürdüğü yol ortasındaki eşeğe çarpması sonucu kontrolden çıkarak bu defa yol kenarındaki 34 TK 1195 plakalı kamyona çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa G., ile otomobilde bulunan Nilüfer G., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Ziya Selçuk Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Demet Akbağ Prens Harry Ferhan Şensoy
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Yola çıkan başıboş eşek kazaya neden oldu: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 13:35:28. #1.14#
title