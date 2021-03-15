Son dakika haber... Yola çıkan başıboş eşek kazaya neden oldu: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başıboş eşeğin kazalara neden olmasından dolayı 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Pazarcık istikametine gitmekte olan Bilgin B., idaresindeki 34 TK 1195 plakalı kamyon Gölbaşı ilçesi yakınlarında yola çıkan başıboş eşeğe çarptı. Kamyonun çarptığı eşek telef olurken, araçta da maddi hasar meydana geldi. O esnada yolda ilerleyen Mustafa G., idaresindeki 46 BN 643 plakalı otomobil, kamyonun çarparak öldürdüğü yol ortasındaki eşeğe çarpması sonucu kontrolden çıkarak bu defa yol kenarındaki 34 TK 1195 plakalı kamyona çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa G., ile otomobilde bulunan Nilüfer G., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı