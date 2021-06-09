Son dakika haber | Yola aniden fırlayan köpek trafik kazasına sebep oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Yola aniden fırlayan köpek trafik kazasına sebep oldu

Son dakika haber | Yola aniden fırlayan köpek trafik kazasına sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Bilecik'te yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için aniden frene basan sürünün kullandığı araca arkadan gelen motosiklet çarptı.

Bilecik'te yola aniden fırlayan köpeğe çarpmamak için aniden frene basan sürünün kullandığı araca arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Çakırpınar Köyü karayolu üzerinde meydana geldi. Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar Köyü'nden kent merkezine seyir halindeki 11 BB 864 plakalı otomobil sürücünün E. Y.'nin önüne aniden bir köpek çıktı. Köpeği çarpmamak için frene basan sürücünün kullandığı otomobile arkasında seyir halinde bulunan M.S. yönetimindeki 81 AAC 577 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü M.S. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Son dakika haber | Yola aniden fırlayan köpek trafik kazasına sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu nasıl vicdansızlık! Köpeği ezen taksici, arkasına bakmadan yoluna devam etti
Bu nasıl vicdansızlık! Köpeği ezen taksici, arkasına bakmadan yoluna devam etti
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Murat Kurum Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Metin Uca Seda Sayan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Yola aniden fırlayan köpek trafik kazasına sebep oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 11:58:02. #1.16#

title