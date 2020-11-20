Son dakika haber! Yol ortasında sopalı kavga kamerada
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Son dakika haber! Yol ortasında sopalı kavga kamerada

20.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:22
Son dakika haber! Yol ortasında sopalı kavga kamerada

Gelen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 kişinin cadde ortasındaki sopalı kavgası, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 kişinin cadde ortasındaki sopalı kavgası, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. 

Olay, saat 01.30 sıralarında, Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Yol ortasında 4 kişi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlar, ellerinde bulunan sopalarla gruptan 1 kişiye defalarca vurdu. Küfürlerin duyulduğu kavga, saldırganların bölgeden uzaklaşmasıyla sona erdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 


Son dakika haber! Yol ortasında sopalı kavga kamerada
Son dakika haber! Yol ortasında sopalı kavga kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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