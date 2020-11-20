Son dakika haber! Yol ortasında sopalı kavga kamerada
20.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 12:22
Gelen son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 kişinin cadde ortasındaki sopalı kavgası, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 kişinin cadde ortasındaki sopalı kavgası, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, saat 01.30 sıralarında, Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde meydana geldi. Yol ortasında 4 kişi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Kavgaya karışanlar, ellerinde bulunan sopalarla gruptan 1 kişiye defalarca vurdu. Küfürlerin duyulduğu kavga, saldırganların bölgeden uzaklaşmasıyla sona erdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ