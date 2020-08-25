Son dakika haber! 'Yol' kavgasında Suriyeli gencin öldürülmesiyle ilgili dayı ve yeğen adliyede Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da, 'yol verme' kavgasında Suriyeli Selahattin Elhasan Elcunid'i (27) pompalı tüfekle vurarak, öldüren Serkan K. (28) ile dayısı Mehmet U. (42), adliyeye sevk edildi.

ADANA'da, 'yol verme' kavgasında Suriyeli Selahattin Elhasan Elcunid'i (27) pompalı tüfekle vurarak, öldüren Serkan K. (28) ile dayısı Mehmet U. (42), adliyeye sevk edildi. Olay, 23 Ağustos günü, Seyhan ilçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. Kargo firmasında çalışan Mehmut U., iddiaya göre, otomobille seyir halindeyken, başka araçta bulunan kişilerle 'yol verme' yüzünden tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Suriye uyruklu Selahattin Elhasan Elcunid, Mehmet U.'ya saldırdı. Sesleri duyup, gelen Serkan K. ise dayısı Mehmet U.'nun darbedildiğini görünce av tüfeğiyle Elcunid'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan Elcunid, götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeye giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serkan K. ve dayısı Mehmet U.'yu gözaltına aldı. Dayı ile yeğen, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA