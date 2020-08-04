Son dakika haber: Yol çalışmasının olduğu alana giren aracın sürücüsü yaralandı Son dakika haberine göre TOKAT'ta, yolu şaşırıp trafiğe kapalı alana giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

TOKAT'ta, yolu şaşırıp trafiğe kapalı alana giren hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında çevre yolunda devam eden onarım çalışmalarının olduğu mevkide meydana geldi. Yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı Tokat çevre yolundan Sivas yönüne giden 60 NG 822 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Buhari Polat (38), çalışma olan alana 200 metre geride bulunan trafik işaret ve levhalarını karıştırdı. Trafiğe kapalı olan kısıma giren Polat bir süre sonra, Tokat-Sivas yolu kavşağına yakın mevkide devam eden yol yapım çalışmalarının olduğu bölgeye geldi. Polat, burada hafif ticari aracın direksiyon kontrolünü yitirerek, önündeki iş makinesi ve yol yapımında kullanılan demirlere çarptı. Çevreden geçen diğer sürücüler kazayı fark ederek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Buhari Polat'ı hastaneye kaldırdı.

Kaynak: DHA