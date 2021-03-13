Son dakika haber... YÖK Başkanı Saraç'tan, Bakan Soylu'ya başsağlığı

Son dakika gelişmesine göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu için sosyal medya hesabından başsağlığı diledi.