Son dakika haber... YÖK Başkanı Saraç'tan, Bakan Soylu'ya başsağlığı
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Son dakika haber... YÖK Başkanı Saraç'tan, Bakan Soylu'ya başsağlığı

13.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:02
Son dakika haber... YÖK Başkanı Saraç'tan, Bakan Soylu'ya başsağlığı

Son dakika gelişmesine göre Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu için sosyal medya hesabından başsağlığı diledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vefat eden annesi Servet Soylu için sosyal medya hesabından başsağlığı diledi.

Başkan Saraç'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem annesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Soylu ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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