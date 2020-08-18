Son dakika haber: YÖK Başkanı Saraç: "Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve...
Son dakika gündem haberine göre YÖK Başkanı Saraç: "Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek.
18.08.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:24
YÖK Başkanı Saraç: "Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK değil yükseköğretim kurumları karar verecek."
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Kaynak: AA