Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı Yoğurt kamyonu kaza yaptı, otoyola yoğurt döküldü Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğurt taşıyan kamyon ile tır kaza yaptı.

Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Yoğurt kamyonu kaza yaptı, otoyola yoğurt döküldü

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğurt taşıyan kamyon ile tır kaza yaptı. Kaza sonrasında yoğurt taşıyan kamyonun şoförü yaralanırken kamyonda bulunan yoğurtlar otobana döküldü.

Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre süratli şekilde otoyolda ilerleyen 34 TB 3377 plakalı yoğurt taşıyan kamyon sürücüsü A.S., önünde ilerleyen 50 ABA 176 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan A.S.'yi sıkıştığı yerden kurtarmak için kaza noktasına itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan kamyon sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyonda bulunan yoğurt otoyola döküldü

Öte yandan kamyonda bulunan kilolarca yoğurt kazanın etkisiyle yola döküldü. Dökülen yoğurtlar adeta otoyolun bir kısmını beyaza boyadı.

Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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