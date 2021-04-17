Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolunda kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı Yoğurt kamyonu kaza yaptı, otoyola yoğurt döküldü Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğurt taşıyan kamyon ile tır kaza yaptı.