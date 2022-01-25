Son dakika haber! Yoğun tipide mahsur kalan Dicle Elektrik ekibini askerler ve AFAD kurtardı

DİCLE, DİYARBAKIR (İHA) - DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde elektrik arızasını gidermeye giden Dicle Elektrik ekipleri karda mahsur kaldı. Askerler ve AFAD ekipleri, karda mahsur kalanları kurtardı.

Etkili kar yağışı sonrası Karacadağ'ın zirvesinde yer alan TRT verici istasyonu, meteoroloji istasyonu ve Hava Radar komutanlığında hava muhalefeti yüzünden elektrikler kesildi. Dicle Elektrik arıza onarım bakım ekipleri, ihbar üzerine saat 03.00'da hareket etti. 2 kişiden oluşan ekibin aracı askeri üsse yakın bir mesafede tipi yüzünden kara saplandığı bildirildi. Askerler, harekete geçerek mahsur kalan elektrik ekibini kurtardı. Daha sonra araçları tekrar karda mahsur kalan ekiplere, AFAD ekipleri kurtarma araçlarıyla yardım ederek sağlıklı bir şekilde kurtarıldığı belirtildi. - DİYARBAKIR