Son dakika haber | YKS'ye girecek öğrencilere yol yardımı
Bir son dakika haberine göre Nusaybin ilçesinde hayırsever Çelik ailesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere 100 lira yol yardımı yapacağını bildirdi.
03.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:39
Nusaybin ilçesinde hayırsever Çelik ailesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere 100 lira yol yardımı yapacağını bildirdi.
Nusaybin'de her yıl birçok öğrenciye burs sağlayan Çelik ailesi, YKS'ye girecek öğrencilere destek verme kararı aldı.
Yardımdan yararlanmak isteyen öğrencilerin, YKS giriş belgesiyle başvurmalarının yeterli olduğu bildirildi.
Kaynak: AA