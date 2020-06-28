Son dakika haber! YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber! YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı

Son dakika güncel haberi: YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen B.Y., Batman'da gözaltına alındı.

Son dakika haber! YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
28.06.2020 01:51 | Son Güncelleme: 28.06.2020 02:13

YKS'de soru kitapçığının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan ve kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen B.Y., Batman'da gözaltına alındı.

Batman Valiliği, dün gerçekleşen YKS 1'inci Oturum Temel Yeterlik Testi (TYT) sınavında sınav kitapçığının bazı sayfalarının görüntülerinin sosyal medyaya yansıması olayı ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde yapılan 2020 YKS 1'inci Oturum TYT sınavına giren B.Y. isimli adayın sınav sorularının fotoğrafını çekmek suretiyle kopya girişiminde bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs göz altına alınmış, sınav sırasında kullandığı cep telefonuna el konularak incelemeye alınmıştır. Şahsın sorgusu, yapılan tespitler ve dijital materyalin ön tetkikinde, kopya teşebbüsünün bireysel bir teşebbüs olduğu, fiilin sınavın sıhhatini etkileyecek bir vasfının bulunmadığı değerlendirilmektedir. İhmali olduğu düşünülen görevliler hakkında soruşturma açılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.


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Kaynak: DHA

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