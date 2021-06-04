Son dakika haber... YK Enerji, ekosistemin vazgeçilmez parçası suyun önemini çocuklara anlattı
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Son dakika haber... YK Enerji, ekosistemin vazgeçilmez parçası suyun önemini çocuklara anlattı

Son dakika haber... YK Enerji, ekosistemin vazgeçilmez parçası suyun önemini çocuklara anlattı
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), çalışanlarının çocuklarına 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "Suyun Önemi" konulu çevrim içi seminer düzenledi.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), çalışanlarının çocuklarına 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında "Suyun Önemi" konulu çevrim içi seminer düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamada, IC Holding ve Limak Holding ortak yatırım iştiraki olan YK Enerji'nin 5 Haziran Dünya Çevre Gününe kayıtsız kalmayarak, farkındalık oluşturmak için çalışanlarının çocuklarına yönelik "Suyun Önemi" konulu çevrim içi seminer düzenlediği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Çevre Müdürü Banu Göle, 5 Haziran Çevre Günü'nün bu sene "Ekosistem" teması ile kutlandığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz bu kapsamda suyun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. YK Enerji bünyesinde çalışan 370 aile sosyal tesislerimizde ikamet etmektedir. Buradan bakınca 2 bin kişiyle omuz omuza çalışırken, sosyal tesislerimizde de ayrıca yaklaşık 1500 kişilik nüfusumuz var. Sosyal tesislerimiz doğayla iç içe olarak konumlanmış durumda. Burada çocuklarımızın, bizlerin zaman zaman su kullanımında gözden kaçırdığı ya da suyun hiç tükenmez bir varlık olduğunu düşündüğümüzü görüyoruz. Çocuğa eğitimi veren aile olmasına rağmen, bizim gözden kaçırdığımız detaylara çocukların daha duyarlı olduklarını fark ettik. Suyun ne olduğunu, insanlık için önemini, küçücük bir sorun olarak görünen damlatan musluğun yılda 15 ton su israfına yol açtığını çocuklarımızla paylaşmak istedik. Çocuklarımızın ilgisinin oldukça yüksek olduğunu ve daha sunum devam ederken annelerini, bakıcı ablalarını uyardıklarını gördük."

Göle, dünyada şu an 844 milyon insanın suya erişiminin olmadığına dikkati çekerek, "700 milyon kişi susuz kaldıkları için yaşadıkları yerleri terk ederek göç etmek zorunda kalabilir durumda. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyada 2,1 milyar kişinin yani tüm dünya nüfusunun neredeyse çeyreğinin evinde temiz su bulunmuyor. Her gün 700'den fazla 5 yaşın altındaki çocuk, sağlıklı olmayan kirli sudan kaynaklı hastalıklardan yaşamını yitiriyor. Tüm bu bilgilerimizin çocuklarımızın ışığıyla bizi aydınlatmasını, bugün bize sorun değil gibi görünen bu acı gerçeklerin çok geç olmadan hepimizi uyarmasını diliyoruz. Biz yaptığımız madencilik ve üretim faaliyetlerimizde de 'çevreye duyarlı santral işletmeciliği ve madencilik mümkün' diyerek yola çıktık ve bu duruşumuzu bozmadan faaliyetlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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