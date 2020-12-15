Son dakika haber... YILIN OLAYLARI 2020

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Son dakika haberi... KKTC'NİN YENİ CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR OLDU KKTC'de Başbakan Ersin Tatar'ın kullanması KKTC'de Başbakan Ersin Tatar'ın açıklamaları Oy verme işleminden görüntüler Oyların sayılmasından görüntüler KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın kutlamada konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
KKTC'NİN YENİ CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR OLDU
KKTC'de Başbakan Ersin Tatar'ın kullanması
KKTC'de Başbakan Ersin Tatar'ın açıklamaları
Oy verme işleminden görüntüler
Oyların sayılmasından görüntüler
KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın kutlamada konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı telefonda tebrik etmesi
KKTC'de vatandaşların kutlamasından görüntüler
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a mazbatanın teslim edilmesi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklaması
Mazbata töreninden görüntüler
Devir teslim töreninden görüntüler
KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın konuşması
KKTC Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ın konuşması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı karşılanması ve basın için poz verilmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tebrik mesajlarını iletmesi ve açıklamaları
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı taşıyan uçağın Ankara'ya gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı karşılaması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın heyeti selamlaması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindekilerin aslanlı yolda yürümesi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koyması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindekilerin Anıtkabir önünde fotoğraf çekimi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Misak-ı Milli Kulesinde Anıtkabir Şeref Defterini imzalaması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Şeref Defterine yazdığı mesajı okuması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın gelişi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı karşılaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmesinden görüntüler
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın makam aracının süvariler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine doğru ilerlemesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı karşılaması
İstiklal Marşı'nın okunması
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tören kıtasını selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tatar'ın poz vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın salona girmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın poz vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın karşılıklı oturması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
???????- KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması - KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu (18 Ekim)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı