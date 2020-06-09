Son dakika haber | Yıldız ve Dükel'in gözaltına alınmasını protesto ettiler
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Son dakika haber | Yıldız ve Dükel'in gözaltına alınmasını protesto ettiler

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da, avukat ve emekli askerlerden oluşan grup, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in gözaltına alınmasını üzerine eylem yaptı.

Son dakika haber | Yıldız ve Dükel'in gözaltına alınmasını protesto ettiler
09.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:02

ANKARA'da, avukat ve emekli askerlerden oluşan grup, Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in gözaltına alınmasını üzerine eylem yaptı.

Aralarında CHP Milletvekili Utku Çakırözer ve Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan'ın da bulunduğu grup, Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi. Burada grup adına basın açıklaması okuyan Avukat Mustafa Güler, Yıldız ve Dükel'in, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 'siyasi ve askeri casusluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındığını belirtti. Müyesser Yıldız'ın 9 yıl önce FETÖ'cü savcı ve polisler tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındığını ve 1 yıl tutuklu kaldığını öne süren Güler, "Evini aramaya gelen kolluk kuvvetleri, avukatını aramasına müsaade etmediler. Ev halkının tümünün bilgisayar ve cep telefonlarına el koydular. Kanunun açık hükmüne rağmen daha sonra eve gelen avukata arama ve el koyma tutanağının bir örneğini vermediler" dedi.

'CASUS OLDUĞUNA BİZİ İNANDIRAMAZSINIZ' 

Müyesser Yıldız'ın sadece gazeteci olduğunu belirten Avukat Güler, "Müyesser Yıldız'dan casus yaratmaya çalışanlardan sözümüz şudur ki; Müyesser Yıldız'ın casusluk yaptığına bizi inandıramazsınız. Nasıl geçmişte kurulan kumpaslar ortaya çıkmışsa bugün Müyesser Yıldız'a kurulan bu kumpaslarda tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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