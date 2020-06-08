Son dakika haber | Yıldırım'da esnafa denetim ve bilgilendirme
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Son dakika haber | Yıldırım'da esnafa denetim ve bilgilendirme

Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'da Yıldırım Belediyesi, normalleşme süreci ile birlikte kapılarını yeniden açan işletmelere yönelik denetimlerini yoğunlaştırırken, bu süreçte uyulacak kurallar ile ilgili esnafı bilgilendiriyor.

Son dakika haber | Yıldırım'da esnafa denetim ve bilgilendirme
08.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:24

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, normalleşme süreci ile birlikte kapılarını yeniden açan işletmelere yönelik denetimlerini yoğunlaştırırken, bu süreçte uyulacak kurallar ile ilgili esnafı bilgilendiriyor.

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koranavirüs süreciyle birlikte uzun süre faaliyetlerine ara verdikten sonra, normalleşme dönemi ile birlikte kapılarını yeniden açan işletmelere yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bir haftalık sürede 215 iş yerinde incelemede bulunan ekipler, rutin ruhsat denetimlerinin yanı sıra, işletmelerin normalleşme süreciyle ile birlikte Sağlık Bakanlığı'nın kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgelerine uygun faaliyet gösterip göstermediklerini denetledi. Bu kararlar doğrultusunda sergilenip satılması, çalışanların maske ve eldiven takması ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı noktalarında yoğunlaşan denetimler sırasında, esnaf, merkezi hükümet tarafından yayımlanan genelge, karar ve talimatnameler konusunda bilgilendirilerek, faaliyetlerine bu doğrultuda devam edilmeleri konusunda uyarıldı.

Kazanımlarımızı kaybetmeyelim

Türkiye'nin aldığı önlemler ve bunları uygulamada gösterdiği kararlılıkla korona sürecinin etkilerini asgariye indirdiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Ülke olarak büyük fedakarlıklar göstererek önemli kazanımlar elde ettik. Normalleşme dönemi ile birlikte ise başka bir dönem başladı. Bazı kısıtlamalar kaldırıldı, ancak bu durum bizi rehavete sokmamalı. Elde ettiğimiz kazanımlarımızı korumak adına daha dikkatli olmalı, ilgili kurumlarımız tarafından alınan kararların, uygulanması konusunda daha hassas davranmalıyız. Yıldırım Belediyesi olarak, ilk günden itibaren olduğu gibi bu süreçte de esnafımızın yanında olma devam ediyoruz. Esnafımızdan ricamız hem kendilerinin hem de hemşerilerimizin sağlıklarını tehlikeye atmamak adına kurallara uyma noktasında daha hassas olmaları. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Kurallara uyulması konusunda kesinlikle taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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