Son dakika haber | Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi Son dakika haberi: Hakkari'de yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda tespit edilen bir sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda tespit edilen bir sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında; 21 Temmuz 2020 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik köyü kırsal alanında yapılan operasyonda tespit edilen 1 adet sığınak içerisinde; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bin 296 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 8 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet jeneratör, 1 adet kütüklük, 1 adet telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirilmiş ve eylem yapmaları önlenmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Kaynak: İHA