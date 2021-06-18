Son dakika haber | YIKTIĞI DUVARIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
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Son dakika haber | YIKTIĞI DUVARIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde, metruk binayı yıkmaya çalışırken duvarın altında kalan İlyas Korkmaz (53), yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde, metruk binayı yıkmaya çalışırken duvarın altında kalan İlyas Korkmaz (53), yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde belde merkezindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İlyas Korkmaz, evinin yakınındaki tek katlı metruk binada yıkım çalışması yaptığı sırada üzerine duvar devrildi. Çevredeki vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşlar tarafından moloz yığınlarının altından çıkarılan Korkmaz, ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber | YIKTIĞI DUVARIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
Son dakika haber | YIKTIĞI DUVARIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
Son dakika haber | YIKTIĞI DUVARIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
Son dakika haber | YIKTIĞI DUVARIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
Son dakika haber | YIKTIĞI DUVARIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
Son dakika haber | YIKTIĞI DUVARIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | YIKTIĞI DUVARIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ - Haberler
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