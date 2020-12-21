Son dakika haber! Yiğit Aslan'dan yeni Türkiye rekoru
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Son dakika haber! Yiğit Aslan'dan yeni Türkiye rekoru

21.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 08:54
Son dakika haber! Yiğit Aslan'dan yeni Türkiye rekoru

Son dakika haberleri: Kayseri THOM Yüzme sporcusu Yiğit Aslan Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında Erkekler 1500m Serbest'te 14: 44: 03'sn ile yeni Türkiye Rekorunu kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri THOM Yüzme sporcusu Yiğit Aslan Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakalarında Erkekler 1500m Serbest'te 14: 44: 03'sn ile yeni Türkiye Rekorunu kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Yarışmaya katılan diğer TOHM sporcularıda en iyi derecelerini yüzerek şampiyonaya güzel bir başlangıç yaptı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Türkiye rekoru kıran TOHM sporcumuz Yiğit Aslan başta olmak üzere yarışmaya katılan diğer sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Son dakika haber! Yiğit Aslan'dan yeni Türkiye rekoru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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