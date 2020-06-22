Son dakika haber: Yığılca'daki camilerde dezenfeksiyon ve temizlik çalışması yapılıyor Son dakika güncel haberi: Düzce'nin Yığılca ilçesindeki camilerde belediye ekipleri tarafından uygulanan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesindeki camilerde belediye ekipleri tarafından uygulanan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.

İlçede bulunan tarihi Orhangazi Cami, Yeni Pazaryeri Cami, Ahmetçiler Cami, İncirler Küme Evleri Cami ve Fatih Cami'nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, "Yığılca'da dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalara camilerimizi de dahil etmiştik. Daha önce yapılan çalışmalara ek olarak bugün tekrar bir çalışma yaptık. Bilindiği gibi dünyada bulunan salgın Yığılca'mızı da etkilemiştir. İbadethanelerimizi temiz tutarak dezenfeksiyon işlemi yaptık. Halılarımızı yıkattık. 5 camimizde çalışma devam ediyor. Emeği ve desteği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA