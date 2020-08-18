Son dakika haber! "Yetkisiz işletmelerdeki düğünlerin bir an önce yasaklanmalı" Son dakika ekonomi haberi: Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçmek amacıyla düğünler izlenmeye alınmıştı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artışın önüne geçmek amacıyla düğünler izlenmeye alınmıştı. Düğün salonları işletmeleri ise virüs vakalarındaki artışın salonda düzenlenen düğün organizasyonlardan dolayı değil, kontrolsüz ve yetkisiz mekanlarda gerçekleştirilen düğünlerden kaynaklandığını belirtti.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Adem Sönmez düğünlerin Covid-19 virüs artışlarına etkisine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, oda üyesi işletmelerde genelgedeki hükümlerin uygulandığını belirtilerek, sık sık denetimlerin yapıldığı aktarıldı.

Vaka artışlarında, düğün salonlarında kontrollü ve tedbirli yapılan düğünlerin etkisinin olmadığı 28 Temmuz tarihinde başlayan bayram tatili ile beraber turizm bölgelerindeki hareketlilik birinci etken olarak görülen açıklamada "İkinci ve en önemli etkenlerden diğeri de İçişleri Bakanlığının Düğünlerle ilgili yayınladığı Genelgeye göre hareket eden Düğün Salonlarındaki kurallardan kaçmak için düğünleri iptal edip sokak, dernek lokalleri, özel villa bahçeleri ve yine özel mülklerde yapılan etkinlikler, asker uğurlamaları olmuştur. Ayrıca Kurban Bayramının çiftlere ve ailelerine getirdiği ekonomik giderden Kurban bayramı 10 gün öncesi ve 10 gün sonrası düğün etkinliklerinin çok fazla tercih edilmediği mesleki tecrübemiz ile sabittir" denildi.

Açıklamada son olarak, kontrolsüz yapılan sokak, villa bahçeleri, dernek lokalleri vb. yetkisiz işletmelerdeki düğünlerin bir an önce yasaklanması gerekliliğin altı çizildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA