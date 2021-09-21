Son dakika haber... Yetim ve öksüz çocuklar sevindirdiler

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü tarafından düzenlenen etkinlikte yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi.

Elbistan ilçesindeki yetim, öksüz ve sokak çocukları mutlu etmek için harekete geçen gönüllüler, çocuklarla doyasıya bir gün geçirdi. Çocuklarla yakından ilgilenen gönüllüler, hayırseverlerin destekleriyle aldıkları hediyeleri kendi elleriyle teslim ettiler.

Çocukları mutlu etmek için onlarla eğlenceli vakitler geçirmek için etkinlik düzenlediklerini söyleyen gönüllülerden Şule Üstün, "Elbistan ilçesinde bulunan yetim, öksüz ve sokakta çalışan çocukları mutlu etmek ve onlarla keyifli zaman geçirelim diye çocukları evlerinden alarak Ekinözü Kırkgöz Dinlenme Tesislerine götürdük. Orada çocuklarımıza hediyelerini teslim ettik ve çeşitli oyunlar oynadık. Orada doyasıya eğlendiler ve çok mutlu oldular" dedi. - KAHRAMANMARAŞ