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Son dakika haber... 'Yetenek Kapısı', tüm öğrenci, mezun ve işverenlerin hizmetine sunuldu

Son dakika haberi... MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi, bugüne kadar 340 binin üzerinde öğrenci ve mezun, bin 400'ün üzerinde işveren ile 178 üniversitenin kayıt yaptırdığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin çalışmalarıyla oluşturulan 'Yetenek Kapısı' kariyer platformunun;

Son dakika haber... 'Yetenek Kapısı', tüm öğrenci, mezun ve işverenlerin hizmetine sunuldu
19.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:38

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi, bugüne kadar 340 binin üzerinde öğrenci ve mezun, bin 400'ün üzerinde işveren ile 178 üniversitenin kayıt yaptırdığı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin çalışmalarıyla oluşturulan 'Yetenek Kapısı' kariyer platformunun; tüm öğrenci, mezun, işveren ve üniversitelerin hizmetine açıldığını bildirdi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden 'Yetenek Kapısı' kariyer platformunun açıklamasını kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm üniversitelerde yaygınlaştırılan kariyer merkezlerini desteklemek için hayata geçirilen çevrim içi kariyer platformu 'Yetenek Kapısı'nın pilot uygulamasına Eylül 2019 itibarıyla başlandı. Platform, ilk olarak Şubat-Mart 2020'de 'Yetenek Her Yerde' kariyer fuarlarında, 130 üniversite tarafından kullanılmaya başlandı.

Korona virüs sürecinde herkese açıldı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evde kalınan bugünlerde, üniversiteli gençlerin kariyerlerine yön vermesine destek olmak ve işverenlerin üniversitelilere erişimini kolaylaştırmak için platformun daha yaygın kullanılması ihtiyacı doğdu. Buradan hareketle platform, tüm üniversiteler, üniversiteli gençler ve işverenlerin hizmetine sunuldu.

Bugüne kadar 340 binin üzerinde öğrenci ve mezun, bin 400'ün üzerinde işveren ile 178 üniversite, Yetenek Kapısına kayıt yaptırdı. Yurt dışındaki gençlerin üniversiteleri de göz önüne alındığında, sistemde 564 farklı üniversiteden kayıt bulunuyor.

Yetenek Kapısı ile Türkiye'de kariyer hizmetleri alanında mevcut kapasitenin geliştirilmesi, üniversite kariyer merkezlerinin hizmetlerinin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılarak daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor. Platformla öğrenci ve mezun, işveren ile üniversite kariyer merkezlerinin bir araya gelerek, zaman ve mekan kısıtları olmadan, 360 derece dijital bir ortamda etkileşimde bulunmaları sağlanıyor.

Milyonlarca üniversite öğrencisine eş zamanlı hizmet

Platformla milyonlarca üniversite öğrencisine eş zamanlı ve eşit hizmet ile istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanacak, işverenlerin de aradıkları yeteneklere erişmesi kolaylaştırılacak. Türkiye'deki büyük ölçekli işletmelerin ve tüm işverenlerin ihtiyaç duydukları yeteneklere aracısız ve hızlı ulaşabilmelerini sağlayacak platform, KOBİ'lerin nitelikli insan kaynağına ulaşmasına imkan verecek.

Kamu kurumlarının ilanlarına yer veriliyor

Kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversite öğrenci ve mezunlarına yönelik tüm ilanları ve diğer kariyer imkanları da Yetenek Kapısında yer alacak. Böylece kamunun ilanlarından tüm üniversite öğrenci ve mezunları eşit şekilde haberdar olabilecek. Platformla işverenler iş, staj imkanları, eğitim programları, burs gibi farklı kariyer fırsatlarını Türkiye'deki ve sisteme kayıtlı yurt dışındaki öğrenci ile mezunlara duyurabilecek ve başvuru alabilecek.

Yetenek Kapısı aracılığıyla öğrenciler, eğitim ve yetkinlik bilgileri ile profesyonel profillerini oluşturabilecek, işverenlerin yayınladığı staj ve iş ilanlarına başvurabilecek, etkinlik, eğitim, burs gibi duyurulardan haberdar olabilecek.

İşverenler ise ücretsiz dahil olacakları devlet tabanlı sistem sayesinde öğrenci ve mezunlarla aktif etkileşim sağlayabilecek, genç yeteneklerin bilgi ve beceri seviyelerine güvenilir şekilde ulaşabilecek. Yetenek Kapısı üniversite-sanayi iş birliğini kurumsal anlamda destekleyerek kariyer merkezleri ve işverenler arasında iletişime de olanak sağlayacak.

"Hem öğrencilerimiz hem mezunlarımız hızlı bir şekilde iş olanağına ulaşabilecek"

Konu ile ilgili bilgi veren MEÜ Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, "Yetenek Kapısı ile hem öğrencilerimiz hem mezunlarımız hızlı bir şekilde iş olanağına ulaşabilecek. İşverenler de üniversitemizde eğitim görmüş veya görmekte olan iyi eğitimli insan kaynağından ihtiyaçları nispetinde faydalanmış olacak" dedi.

MEÜ öğrencileri ve mezunlarının 'https://www.yetenekkapisi.org/register' adresinden, işverenlerin ise 'https://www.yetenekkapisi.org/company_register' adresine kayıt olabileceklerini belirten Prof. Dr. Ege, "Bu şekilde ülkemizdeki tüm üniversitelerden ve firmalardan geniş bir portföy oluşacak" diye konuştu.

Kariyer Merkezi olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'nın desteğiyle mezun ve işverenlere yönelik çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Ege, "Tüm öğrencilerimizi merkezimize, bölgemizdeki işverenleri ise Yetenek Kapısına başvurmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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